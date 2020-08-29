ОМОН блокує учасниць Жіночого маршу в Мінську
Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT. by.
Колона активісток скандує: «Ми йдемо додому!»
На відео з вулиці Сурганова видно, як спецназівці, вишикувавшись у ланцюг, блокують жінок і дітей біля пішохідного переходу через дорогу.
Як повідомлялося, сьогодні в Мінську проходив Жіночий марш солідарності, на який за оцінками місцевих ЗМІ прийшли більш як 10 тисяч осіб. Під час акцій протесту були затримані кілька людей.
У Білорусі вже три тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети, затримували журналістів.