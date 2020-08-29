ОМОН блокує учасниць Жіночого маршу в Мінську

У Мінську ОМОН блокує жінок - учасниць маршу солідарності в Мінську, не дає їм пройти до входу в метро.

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT. by.

Колона активісток скандує: «Ми йдемо додому!»

На відео з вулиці Сурганова видно, як спецназівці, вишикувавшись у ланцюг, блокують жінок і дітей біля пішохідного переходу через дорогу.

Як повідомлялося, сьогодні в Мінську проходив Жіночий марш солідарності, на який за оцінками місцевих ЗМІ прийшли більш як 10 тисяч осіб. Під час акцій протесту були затримані кілька людей.

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У Білорусі вже три тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети, затримували журналістів.