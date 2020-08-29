Гурт BRUTTO вимагає нових виборів у Білорусі

Білоруський панк-рок гурт BRUTTO NOSTRA на чолі з колишнім солістом групи «Ляпіс Трубецькой» Сергієм Міхалком вимагає нових виборів у Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, відеозвернення колектив опублікував на своєму YouTube-каналі.

«Звичайно ж, ми не визнаємо офіційні результати виборів у нашій рідній Білорусі у 2020 році і вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. Ми наполягаємо на нових, чесних, справедливих демократичних виборах», - заявив лідер музичного гурту.

Як зазначив Міхалок, група нещодавно «зробила свій вибір», відкрито не визнаючи результатів виборів у 2010 і 2015 роках.

За словами співака, багато білорусів втомилися від фокусів професійних політиків. На його думку, кращими кандидатами в президенти країни є люди, які протягом багатьох років своєю працею і результатами показували, що вони є патріотами своєї країни. Далі Міхалок навів приклади гідних, на його думку, діячів культури і спорту.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.