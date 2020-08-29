У Порт-Луї тисячі людей вийшли на марш протесту через розлив нафти

Тисячі людей пройшли маршем через столицю Маврикію Порт-Луї на знак протесту проти дій влади у зв'язку з масштабним розливом нафти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Багато демонстрантів у футболках із написом: «Я люблю свою країну. Мені соромно за свою державу» закликали місцеву владу піти у відставку.

Як зазначає видання, це найбільший протест у країні за останні роки.

Близько 1000 тонн нафти вилилося на територію заповідника рідкісних тварин після того, як 25 липня японське судно MV Wakashio врізалося в кораловий риф. Через розлив нафтопродуктів загинули 39 дельфінів.

Фото: AFP via Getty Images