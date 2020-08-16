Танкер, що зазнав аварії біля острова Маврикій, розколовся на частини

Японський танкер, з якого витекло сотні тонн мазуту біля узбережжя Маврикію, розколовся на дві частини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Як заявили місцеві чиновники, в суботу стан корабля істотно погіршився. Приблизно 90 тонн палива, як вважалося, все ще знаходилися на борту, коли судно розкололося.

Маврикій є домом для всесвітньо відомих коралових рифів та популярний серед туристів.

Танкер Wakashio зазнав аварії на місці знаходження відомого заповідника рідкісних тварин. У цьому районі також є водно-болотні угіддя, визначені місцем міжнародного значення Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя.

На Маврикії оголошено режим надзвичайної екологічної ситуації у зв'язку з небезпечним забрудненням моря нафтою.

Японський танкер Wakashio, що йшов під панамським прапором з Китаю до Бразилії, сів на мілину біля південно-східного узбережжя Маврикія наприкінці липня.

Танкер, що сів на мілину, перевозив 4 000 тонн сирої нафти та дизельного палива.