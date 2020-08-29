Пожежу на заводі в Орші локалізували - МНС

Пожежу на заводі в Орші, який учора відвідав президент Білорусі Олександр Лукашенко, локалізували. Постраждалих немає.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на МНС Білорусі повідомляє TUT.BY.

У МНС підтвердили, що дим йшов з-під покрівлі цеху з виробництва молочної продукції.

Пожежу локалізували, відомостей про потерпілих немає, підрозділи МНС продовжують гасити пожежу.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня над заводом «Савушкин продукт», який напередодні відвідав президент Білорусі Олександр Лукашенко, було видно дим.