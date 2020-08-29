Пожежу на заводі в Орші локалізували - МНС

Пожежу на заводі в Орші локалізували - МНС

Укрінформ
Пожежу на заводі в Орші, який учора відвідав президент Білорусі Олександр Лукашенко, локалізували. Постраждалих немає.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на МНС Білорусі повідомляє TUT.BY.

У МНС підтвердили, що дим йшов з-під покрівлі цеху з виробництва молочної продукції.

Пожежу локалізували, відомостей про потерпілих немає, підрозділи МНС продовжують гасити пожежу.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня над заводом «Савушкин продукт», який напередодні відвідав президент Білорусі Олександр Лукашенко, було видно дим.

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