Над заводом, де вчора побував Лукашенко, видно дим - ЗМІ

В Орші над заводом «Савушкін продукт», який вчора відвідав президент Білорусі Олександр Лукашенко, видно дим.

Як передає Укрінформ, про це у своєму телеграм-каналі повідомляє TUT.BY.

За словами очевидців, інцидент трапився у цеху сирів, приїхало відразу кілька машин МНС.

Офіційної інформації про цей випадок поки що немає.

Причина появи диму над заводом також поки що не відома.

Як повідомляв Укрінформ, до Білорусі прикута пильна увага ЗМІ в зв'язку з тим, що там вже три тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1 % голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.