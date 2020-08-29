Під час акції протесту у Білорусі в п'ятницю затримали 32 осіб - МВС

У Білорусі 28 серпня затримали 32 осіб за адміністративні правопорушення.

Про це заявили у МВС країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як стверджують правоохоронці, протестні акції в п'ятницю були небагатолюдні, а найактивніші з них пройшли традиційно в Мінську: біля Національного академічного театру ім.Я. Купали зібралося близько 200 осіб, а на майдані Незалежності не більше 90 громадян.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили, щонайменше, 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUT.BY