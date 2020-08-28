Білорусь перекидає війська до кордону з Польщею та Литвою – на навчання
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міністерства оборони республіки.
«У ході проведення навчань сплановані переміщення значної кількості військової техніки, що може ускладнити рух по дорогах загального призначення», - йдеться в повідомленні.
Також наводиться список дорожніх напрямків, задіяних у переміщенні техніки в ході навчань.
Гродненська область межує з Польщею і Литвою.
Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти країни почалася "дипломатична бійня на найвищому рівні", і звинуватив владу Польщі в планах приєднати Гродненську область.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .
Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
За даними правозахисників, у ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.
Повідомлялося також про кількох загиблих у ході протестів.