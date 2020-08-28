Білорусь перекидає війська до кордону з Польщею та Литвою – на навчання

Білоруська армія в період з 28 по 31 серпня буде проводити комплексні тактичні навчання на Гродненському тактичному напрямку з перекиданням значної кількості військової техніки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міністерства оборони республіки.

«У ході проведення навчань сплановані переміщення значної кількості військової техніки, що може ускладнити рух по дорогах загального призначення», - йдеться в повідомленні.

Також наводиться список дорожніх напрямків, задіяних у переміщенні техніки в ході навчань.

Гродненська область межує з Польщею і Литвою.

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Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти країни почалася "дипломатична бійня на найвищому рівні", і звинуватив владу Польщі в планах приєднати Гродненську область.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

За даними правозахисників, у ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих у ході протестів.