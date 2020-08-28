Кількість лісових пожеж у світі за рік збільшилася на 13%

Цьогоріч кількість лісових пожеж у світі зросла на 13% у порівнянні з минулим роком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Згідно з даними порталу Global Forest Watch (Всесвітня лісова варта), тільки в Амазонському дощовому лісі кількість лісових пожеж зросла на 52% у порівнянні з середнім показником даних за минуле десятиліття, і на 24% у порівняні з минулими трьома роками.

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Також повідомляється, що сезони лісових пожеж стали тривати на близько 20% довше, ніж у 1970-х роках, і вони стали більш інтенсивними.

За даними Всесвітньої лісової варти, 75% лісових пожеж стають результатом підпалу, і разом вони вже викинули у повітря вуглецевого газу, що є еквівалентом річного викиду вуглецевого газу всіх країн-членів ЄС за один рік.

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Зазначається, що лісові пожежі й зміна клімату пов’язані між собою, адже тепліша та суха погода, разом з освоєнням земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, є ідеальними обставинами для лісових пожеж у світі.