Українські морпіхи вже на обсервації перед участю в навчаннях Noble Partner 2020

Морські піхотинці зі складу ЗСУ проходять обсервацію перед участю в багатонаціональному навчанні Noble Partner 2020, яке відбудеться у вересні поточного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"З 7 по 18 вересня на військовому аеродромі Вазіані та полігоні Норіо (Грузія) відбудуться навчання Noble Partner 2020. Загалом у багатонаціональному навчанні візьмуть участь понад 2700 військових з Грузії, США, Великої Британії, Польщі, Франції та України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Командуванні морської піхоти наразі особовий склад одного з підрозділів уже перебуває на обсервації, після якої військовослужбовці відбудуть до Грузії. Крім того, після прибуття до Грузії усі учасники навчань пройдуть тестування на COVID-19.

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За інформацією пресслужби, навчання Noble Partner призначені для зміцнення регіонального партнерства, підвищення готовності та сумісності збройних сил країн Альянсу та партнерів. Це дозволить учасникам у реалістичному багатонаціональному навчальному середовищі відпрацювати ситуаційні тренувальні вправи та комбіновані механізовані маневри під час оборонної та наступальної операцій.

Як повідомили в пресслужбі, головною метою навчань визначено сприяння підтримки стабільного та безпечного середовища в Чорноморському регіоні.