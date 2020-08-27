Під Гомелем затримали ще одного члена Координаційної ради

Білоруські силовики затримали під Гомелем члена Координаційної ради Світлану Король.

Як передає Укрінформ, про це TUT.BY розповів її син Олексій.

«Мама написала, що її затримують за адміністратівкою. Везуть до РВВС брати пояснення. Поки що більше нічого невідомо», - повідомив він.

Співробітники міліції приїхали в село Рудня Марімонова, де активістка мешкає з чоловіком, і попрохали проїхати з ними. Зараз вона знаходиться в РВВС Залізничного району Гомеля.

Сама Світлана Король - організатор велоруху в Гомелі, останнім часом вона також брала активну участь в мирних акціях протесту, входить до складу Координаційної ради з Гомельщині.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Членкиня Координаційної ради Колесникова відмовилася свідчити проти себе у Слідкомі Білорусі

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Фото: Світлана Король, особистий архів