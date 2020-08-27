Лукашенко домовився з Путіним про рефінанс боргу на суму $1 мільярд

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про рефінансування білоруського боргу на суму 1 мільярд доларів США.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час наради в Мінську, повідомляє БЕЛТА.

«Ми домовилися з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр проведе переговори з Михайлом Мішустіним (прем'єр РФ - ред.) з приводу рефінансування», - сказав Лукашенко.

Він уточнив, що йдеться про рефінансування в поточному році $1 мільярда з боргу перед РФ. "Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись з Росією, залишимо. І це буде добре підкріплення нашої національної валюти", - констатував Лукашенко.

Більше того, значні валютні надходження очікуються від експорту. "Зараз експорт наш пішов непогано, особливо в РФ, КНР. А експорт - це надходження валюти", - сказав він.

Раніше Лукашенко після різкої девальвації заявив, що в країні діє плаваючий курс.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.