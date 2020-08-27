Лукашенко після різкої девальвації заявив, що в країні - плаваючий курс

Влада Білорусі не допустить обвалу національної валюти в державі.

Як передає Укрінформ, про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на нараді в Мінську, повідомляє БЕЛТА.

«Ми не допустимо обвалу національної валюти. Якщо народ хоче купити долар - будь ласка, він сьогодні коштує скільки коштує. У нас плаваючий курс: попит великий - значить дорожче буде цей долар або євро, попит менше - значить буде дешевше коштувати. Ми, вчепившись руками, не стримуємо курс рубля», - повідомив він.

Лукашенко стверджує, що зараз немає катастрофи з курсом білоруського рубля. «Тому немає такої катастрофи. Так, в якихось обмінниках колись може не вистачати готівки. Але це завжди буває, якщо підвищений попит. Я доручив Національному банку, щоб ми могли уникнути подібної ситуації. Люди хочуть забрати свої гроші або валюту - будь ласка, беріть. У нас абсолютно достатньо резервів, щоб на прийнятному рівні стримати прийнятний для нас курс», - додав він.

Лукашенко також відзначив, що в Білорусі ще не почали по-справжньому використовувати золотовалютні резерви.

Вчора повідомлялося, що білоруський рубль різко девальвував на тлі протестів. Так, білоруський рубль втратив 1,5% до долара в п'ятницю і майже 2,0% у понеділок.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.