Єврокомісія підписала перший договір на закупівлю вакцини від COVID-19

Європейська комісія підписала з розробником вакцин AstraZeneca перший договір на закупівлю 300 млн доз від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Угода передбачає закупівлю 300 млн доз вакцини для всіх країн-членів Євросоюзу з подальшою можливістю закупівлі ще 100 млн доз.

Як повідомляється, вакцина від коронавірусу AstraZeneca дала багатообіцяючі результати в фазі I /II з безпеки та імуногенності і тепер знаходиться у великомасштабних клінічних випробуваннях фази II /III.

Єврокомісія також планує підписати угоди ще з чотирма розробниками - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac і Moderna. Попередній етап переговорів з цими компаніями успішно завершено.