Єврокомісар із питань торгівлі подав у відставку через карантинний скандал

Єврокомісар із питань торгівлі Філ Хоган подав у відставку через карантинний скандал.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, відповідну заяву ірландського політика задовольнила напередодні увечері президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Цього вечора я заявив про мою відставку з посади єврокомісара з питань торгівлі президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн», - зазначив ексчлен Єврокомісії від Ірландії.

Таке рішення Хоган вимушений ухвалити у зв'язку із скандалом навколо нього через недотриманням карантинних вимог в умовах епідемії коронавірусу.

Перебуваючи у себе на батьківщині, в Ірландії, 19 серпня політик взяв участь в обіді товариства шанувальників гольфу. На заході були присутні понад 80 осіб, що вважається порушенням визначених у країні карантинних обмежень. Адже уряд країни у рамках заходів боротьби з епідемією обмежив до шести кількість осіб, які можуть збиратися публічно.

Влада Ірландії звинуватила єврокомісара у порушенні карантинних правил.

Сам Хоган зазначив, що глибоко розчарований таким вчинком.

«Єврокомісар Філ Хоган подав заяву про відставку. Я поважаю це рішення. Я дуже вдячна йому», - відповіла на відставку Хогана президент Єврокомісії фон дер Ляєн.

Далі, за процедурою, Ірландія має запропонувати за своєю квотою іншу кандидатуру для призначення до складу Єврокомісії.

Фото: IPTC