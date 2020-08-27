Штати звинуватили Росію у провокуванні ДТП в Сирії

Речник Національної ради з питань безпеки США Джон Уліот звинуватив Росію в провокуванні ДТП в Сирії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише The Guardian.

“Під час взаємодії російський автомобіль вдарив захищену від мін і засідок машину коаліції, завдавши травм її екіпажу. Для деескалації ситуації коаліційний патруль покинув зону. Такі небезпечні та непрофесійні дії демонструють порушення протоколів з уникнення конфліктів, виконувати які зобов’язалися США та Росія у грудні 2019 року”, - сказав Уліот.

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За його словами, російські сили протягом останніх місяців постійно заважають американським конвоям, хоча армія США на це й не реагувала публічно.

“Коаліція та США не прагнуть ескалації із жодними збройними силами, однак сили США завжди залишають за собою право та зобов’язання захищати себе від ворожих нападів”, - наголосив речник.

Нагадаємо: раніше стало відомо, що в результаті ДТП за участі американських та російських військових транспортних засобів у Сирії, отримали легкі травми кілька військових США.