У ДТП за участі росіян у Сирії постраждали четверо військових США

Російські військові у Сирії вдарили своїм автомобілем американський військовий транспорт, спричинивши ДТП та легкі травми військових США.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні анонімні джерела пише AP.

“Американський посадовець розповів, що російський транспортний засіб вдарив у бік легкоозброєний військовий автомобіль США, травмувавши чотирьох американців. Співрозмовник додав, що два російські гелікоптери пролетіли над американцями, один із них перебував на відстані 20 метрів”, - йдеться у матеріалі.

Another video presumably from that same August 24 patrol with Russian Typhoon-K, Ural-4320, and Tigr vehicles. Interestingly, it appears they brought the Mi-8AMTSh helicopter to hover just above a group of people to disperse them. 317/https://t.co/28oDhSpjZw pic.twitter.com/d4uJ8jB8yn — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

Зазначається, що американські військові унаслідок інциденту отримали струси мозку.

“Один з американських посадовців розповів, що ДТП трапилося глибоко всередині деконфліктної зони на сході Сирії, де зазвичай російські сили перебувати не мають”, - стверджує AP.

Another video of the encounter between US and Russian forces from August 24 in NE Syria. Those are Russian Mi-8AMTSh and Mi-35M helicopters flying just above the fracas. Presumably, the two US vehicles were trying to block the Russian patrol. 315/https://t.co/RjzbJTG2sj pic.twitter.com/I4cKI632cI — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

За інформацією агентства, хоча раніше вже мали місце кілька інцидентів між американськими та російськими військовими, які здійснюють патрулювання у східній Сирії, співрозмовники описують нинішній інцидент як найсерйозніший.

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“Посадовці заявили, що ситуацію обговорює старше керівництво обох країн, яке постійно працює над упередження зіткнення між своїми силами у цій зоні”, - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, перемовини щодо мирного врегулювання у Сирії, які проходять у Женеві, довелося припинити через кілька годин після початку – у трьох учасників виявили коронавірус.

Фото: АА