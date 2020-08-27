У ДТП за участі росіян у Сирії постраждали четверо військових США
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні анонімні джерела пише AP.
“Американський посадовець розповів, що російський транспортний засіб вдарив у бік легкоозброєний військовий автомобіль США, травмувавши чотирьох американців. Співрозмовник додав, що два російські гелікоптери пролетіли над американцями, один із них перебував на відстані 20 метрів”, - йдеться у матеріалі.
Another video presumably from that same August 24 patrol with Russian Typhoon-K, Ural-4320, and Tigr vehicles. Interestingly, it appears they brought the Mi-8AMTSh helicopter to hover just above a group of people to disperse them. 317/https://t.co/28oDhSpjZw pic.twitter.com/d4uJ8jB8yn— Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020
Зазначається, що американські військові унаслідок інциденту отримали струси мозку.
“Один з американських посадовців розповів, що ДТП трапилося глибоко всередині деконфліктної зони на сході Сирії, де зазвичай російські сили перебувати не мають”, - стверджує AP.
Another video of the encounter between US and Russian forces from August 24 in NE Syria. Those are Russian Mi-8AMTSh and Mi-35M helicopters flying just above the fracas. Presumably, the two US vehicles were trying to block the Russian patrol. 315/https://t.co/RjzbJTG2sj pic.twitter.com/I4cKI632cI— Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020
За інформацією агентства, хоча раніше вже мали місце кілька інцидентів між американськими та російськими військовими, які здійснюють патрулювання у східній Сирії, співрозмовники описують нинішній інцидент як найсерйозніший.
“Посадовці заявили, що ситуацію обговорює старше керівництво обох країн, яке постійно працює над упередження зіткнення між своїми силами у цій зоні”, - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляло агентство, перемовини щодо мирного врегулювання у Сирії, які проходять у Женеві, довелося припинити через кілька годин після початку – у трьох учасників виявили коронавірус.
Фото: АА