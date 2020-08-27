У ДТП за участі росіян у Сирії постраждали четверо військових США

У ДТП за участі росіян у Сирії постраждали четверо військових США

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Укрінформ
Російські військові у Сирії вдарили своїм автомобілем американський військовий транспорт, спричинивши ДТП та легкі травми військових США.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні анонімні джерела пише AP.

“Американський посадовець розповів, що російський транспортний засіб вдарив у бік легкоозброєний військовий автомобіль США, травмувавши чотирьох американців. Співрозмовник додав, що два російські гелікоптери пролетіли над американцями, один із них перебував на відстані 20 метрів”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що американські військові унаслідок інциденту отримали струси мозку.

“Один з американських посадовців розповів, що ДТП трапилося глибоко всередині деконфліктної зони на сході Сирії, де зазвичай російські сили перебувати не мають”, - стверджує AP.

За інформацією агентства, хоча раніше вже мали місце кілька інцидентів між американськими та російськими військовими, які здійснюють патрулювання у східній Сирії, співрозмовники описують нинішній інцидент як найсерйозніший.

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“Посадовці заявили, що ситуацію обговорює старше керівництво обох країн, яке постійно працює над упередження зіткнення між своїми силами у цій зоні”, - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, перемовини щодо мирного врегулювання у Сирії, які проходять у Женеві, довелося припинити через кілька годин після початку – у трьох учасників виявили коронавірус.

Фото: АА

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