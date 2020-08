У ДТП за участі росіян у Сирії постраждали четверо військових США

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні анонімні джерела пише AP.

“Американський посадовець розповів, що російський транспортний засіб вдарив у бік легкоозброєний військовий автомобіль США, травмувавши чотирьох американців. Співрозмовник додав, що два російські гелікоптери пролетіли над американцями, один із них перебував на відстані 20 метрів”, - йдеться у матеріалі.

Another video presumably from that same August 24 patrol with Russian Typhoon-K, Ural-4320, and Tigr vehicles. Interestingly, it appears they brought the Mi-8AMTSh helicopter to hover just above a group of people to disperse them. 317/ https://t.co/28oDhSpjZw pic.twitter.com/d4uJ8jB8yn

Зазначається, що американські військові унаслідок інциденту отримали струси мозку.

“Один з американських посадовців розповів, що ДТП трапилося глибоко всередині деконфліктної зони на сході Сирії, де зазвичай російські сили перебувати не мають”, - стверджує AP.

Another video of the encounter between US and Russian forces from August 24 in NE Syria. Those are Russian Mi-8AMTSh and Mi-35M helicopters flying just above the fracas. Presumably, the two US vehicles were trying to block the Russian patrol. 315/https://t.co/RjzbJTG2sj pic.twitter.com/I4cKI632cI