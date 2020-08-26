Трамп розпорядився відправити у Вісконсин Нацгвардію на тлі заворушень у штаті

До міста Кеноша у штаті Вісконсин, де третю добу тривають протести після того, як поліціянти стріляли в афроамериканця, направлять Нацгвардію.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

"Я надсилаю федеральних правоохоронців та Національну гвардію до Кеноші, Вісконсин, щоб відновити закон та порядок. Ми не будемо терпіти грабіж, підпал, жорстокість та беззаконня на американських вулицях", – йдеться у твіті.

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

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На відеоролику очевидця про інцидент 23 серпня видно, що афроамериканець Джейкоб Блейк підходить до позашляховика, відкриває двері з боку водія і нахиляється до автомобіля, в той час, як один з поліціянтів тягне його за сорочку. Коли Блейк повернувся спиною, чутно звук семи пострілів з боку поліції. Ще одне відео з іншого кута показало, що Блейк б’ється з трьома поліціянтами.

Троє поліціянтів, які брали участь в перестрілці, наразі вже усунули від служби, триває розслідування.

Подібні інциденти останнім часом стали приводом для масових протестів у Штатах. Так, на початку червня країну охопила хвиля акцій протесту через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також спаплюженням пам'ятників історичним особам.