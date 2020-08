Трамп розпорядився відправити у Вісконсин Нацгвардію на тлі заворушень у штаті

Як повідомляє Укрінформ, про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

"Я надсилаю федеральних правоохоронців та Національну гвардію до Кеноші, Вісконсин, щоб відновити закон та порядок. Ми не будемо терпіти грабіж, підпал, жорстокість та беззаконня на американських вулицях", – йдеться у твіті.

We will NOT stand for looting, arson, violence, and lawlessness on American streets. My team just got off the phone with Governor Evers who agreed to accept federal assistance (Portland should do the same!)...