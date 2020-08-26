Під час протестів у штаті Вісконсин сталася стрілянина, є загиблі та поранений

В Кеноші (американський штат Вісконсин) двоє людей були вбиті та одна поранена під час третьої ночі заворушень, спричинених вбивством поліцейськими афроамериканця Джейкоба Блейка у вихідні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

У заяві поліції міста йдеться, що третього постраждалого від вогнепального поранення було доставлено в лікарню з серйозними, але не загрозливими для життя травмами.

Особи жертв все ще встановлюються, і ніяких додаткових подробиць наразі не повідомляється. Триває розслідування.

Як зазначає видання, стрілянина сталася під час зіткнення протестувальників з групою озброєних людей. Заворушення спалахнули в Кеноші після того, як у неділю Джейкоба Блейка застрелила поліція. На тлі заворушень губернатор Вісконсина у вівторок направив до міста додаткові війська Національної гвардії.

Випадки стрільби поліцейських по афроамериканцях нерідкісні в США. Схожі інциденти останнім часом стали приводом для масових протестів по всій країні.

Так, наприклад, на початку червня США охопили масові протести, спричинені смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також наругою над пам'ятниками історичним особам США.