Під час протестів у штаті Вісконсин сталася стрілянина, є загиблі та поранений
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.
У заяві поліції міста йдеться, що третього постраждалого від вогнепального поранення було доставлено в лікарню з серйозними, але не загрозливими для життя травмами.
Особи жертв все ще встановлюються, і ніяких додаткових подробиць наразі не повідомляється. Триває розслідування.
Як зазначає видання, стрілянина сталася під час зіткнення протестувальників з групою озброєних людей. Заворушення спалахнули в Кеноші після того, як у неділю Джейкоба Блейка застрелила поліція. На тлі заворушень губернатор Вісконсина у вівторок направив до міста додаткові війська Національної гвардії.
Випадки стрільби поліцейських по афроамериканцях нерідкісні в США. Схожі інциденти останнім часом стали приводом для масових протестів по всій країні.
Так, наприклад, на початку червня США охопили масові протести, спричинені смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також наругою над пам'ятниками історичним особам США.