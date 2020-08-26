Меланія Трамп на тлі протестів закликала до расової гармонії

Меланія Трамп на тлі протестів закликала до расової гармонії

Укрінформ
Перша леді США Меланія Трамп на з'їзді Республіканської партії звернулася до американців із закликом до расової єдності.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

«Як і всі ви, я думала про расові заворушення в нашій країні. Сувора реальність така, що ми не пишаємося частиною нашої історії. Я закликаю вас зосередитися на майбутньому, але при цьому виносити уроки з минулого», - сказала Меланія Трамп, закликавши «зупинити насильство і грабежі».

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Заява першої леді США прозвучала на тлі протестів, що виникли після того, як у минулі вихідні поліція відкрила стрілянину по афроамериканцю.

Такі інциденти останнім часом стали приводом для масових протестів у США. Так, на початку червня країну охопила хвиля акцій протесту через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також спаплюженням пам'ятників історичним особам.

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