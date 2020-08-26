Меланія Трамп на тлі протестів закликала до расової гармонії

Перша леді США Меланія Трамп на з'їзді Республіканської партії звернулася до американців із закликом до расової єдності.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

«Як і всі ви, я думала про расові заворушення в нашій країні. Сувора реальність така, що ми не пишаємося частиною нашої історії. Я закликаю вас зосередитися на майбутньому, але при цьому виносити уроки з минулого», - сказала Меланія Трамп, закликавши «зупинити насильство і грабежі».

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Заява першої леді США прозвучала на тлі протестів, що виникли після того, як у минулі вихідні поліція відкрила стрілянину по афроамериканцю.

Такі інциденти останнім часом стали приводом для масових протестів у США. Так, на початку червня країну охопила хвиля акцій протесту через смерть 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також спаплюженням пам'ятників історичним особам.