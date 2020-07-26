У Техасі смертельно поранили учасника протестів

"Чоловіка застрелили під час протесту у Техасі, коли він підійшов до транспортного засобу, а водій всередині відкрив вогонь", - йдеться у повідомленні з посиланням на місцеву поліцію.

Як зазначається, стрілянина сталася близько 22:00 в суботу під час акцій протесту в Остіні. За даними речниці поліції Катріни Ратліфф, пораненого чоловіка доставили до лікарні, де згодом констатували його смерть.

Встановлено, що транспортний засіб, яким керував стрілець, вирушив у бік протестувальників. Один з них, який, ймовірно, мав при собі гвинтівку, підійшов до транспортного засобу та був застрелений водієм. Після цього водій втік з місця події.

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Як повідомлялося, акції протесту проти расизму та поліцейського насильства у США спалахнули після загибелі 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні. Підозрюваному офіцеру висунули звинувачення у вбивстві.