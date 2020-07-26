В американському Сіетлі поліція оголосила масові заворушення заколотом

В американському місті Сіетл багатотисячна демонстрація руху Black Lives Matter проти поліцейського насильства та расизму переросла в суботу у масові заворушення, які поліція оголосила заколотом.

Про це повідомляє AP.

"Поліція Сіетла оголосила заколотом проведення у суботу масових маніфестацій у міському мікрорайоні Капітолійський пагорб та застосувала перцевий спрей, щоб зачистити місцевість, де кілька тижнів тому протестувальники створили «окуповану зону протесту», що розтягнулася на кілька кварталів", - йдеться у повідомленні.

Поліція заарештувала понад два десятки протестувальників. Також у поліції заявили, що розслідують спроби підірвати стіни відділу поліції.

Представники місцевої влади заявили, що демонстранти кидали у правоохоронців каміння, пляшки та вибухонебезпечні речовини. Одного офіцера госпіталізували з травмою ноги, спричиненою вибуховою речовиною.

Зазначається, що на початку цього місяця поліція вже зачищала зону, зайняту протестувальниками на Капітолійському пагорбі, після двох смертельних інцидентів зі стріляниною.

Як повідомлялося, акції протесту проти расизму і поліцейського насильства у США спалахнули після вбивства 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

Фото: АА