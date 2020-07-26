В американському Сіетлі поліція оголосила масові заворушення заколотом

В американському Сіетлі поліція оголосила масові заворушення заколотом

Укрінформ
В американському місті Сіетл багатотисячна демонстрація руху Black Lives Matter проти поліцейського насильства та расизму переросла в суботу у масові заворушення, які поліція оголосила заколотом.

Про це повідомляє AP.

"Поліція Сіетла оголосила заколотом проведення у суботу масових маніфестацій у міському мікрорайоні Капітолійський пагорб та застосувала перцевий спрей, щоб зачистити місцевість, де кілька тижнів тому протестувальники створили «окуповану зону протесту», що розтягнулася на кілька кварталів", - йдеться у повідомленні.

Поліція заарештувала понад два десятки протестувальників. Також у поліції заявили, що розслідують спроби підірвати стіни відділу поліції.

Представники місцевої влади заявили, що демонстранти кидали у правоохоронців каміння, пляшки та вибухонебезпечні речовини. Одного офіцера госпіталізували з травмою ноги, спричиненою вибуховою речовиною.

Зазначається, що на початку цього місяця поліція вже зачищала зону, зайняту протестувальниками на Капітолійському пагорбі, після двох смертельних інцидентів зі стріляниною.

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Як повідомлялося, акції протесту проти расизму і поліцейського насильства у США спалахнули після вбивства 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

Фото: АА

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