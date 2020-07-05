У Сіетлі автівка в'їхала в натовп протестувальників, є загиблий

У місті Сіетл, штат Вашингтон, під час протесту в ніч проти суботи, автівка в'їхала у натовп протестувальників, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна зазнала серйозних ушкоджень.

Про це повідомляє Seattle Times.

"Одна людина загинула, а інша отримала серйозні травми після того, як водій протаранив натовп під час нічної акції протесту у Сіетлі о перші годині суботи", - йдеться у повідомленні.

У ніч проти суботи в Сіетлі відбувалась акція протесту проти расизму та на підтримку прав жінок, під час якої водій авто в'їхав у натовп. Водія затримала поліція.

Унаслідок інциденту 24-річна мешканка Сіетла Саммер Тейлор померла в лікарні. Ще одна учасниця демонстрації, 32-річна Діаз Лав з міста Портленд, штат Орегон, наразі знаходиться у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Сполучені Штати охопили масові протести, спричинені загибеллю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією у штаті Міннесота, що на півночі США. Акції протесту часто супроводжуються поваленням пам'ятників історичним особистостям США.

Фото: Bettina Hansen / The Seattle Times