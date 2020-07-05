Протести в Штатах: ще один пам'ятник Колумбу скинули з постаменту
Про це повідомляє видання Baltimore Sun.
Група протестувальників з криками накинула мотузки на статую і скинула її з постаменту, після чого вони викотили її до затоки та на тлі феєрверків у місті на честь Дня незалежності викинули у воду.
Статуя з мармуру була встановлена в 1984 році.
Protesters just took down the Christopher Columbus статуя in Baltimore's Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz— Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020
Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Сполучені Штати охопили масові протести, викликані загибеллю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в штаті Міннесота, на півночі США.
Більше як тиждень тому президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає суворі покарання за вандалізм і знищення пам'яток – на тлі масових протестів в Америці, які супроводжуються поваленням пам'ятників історичним особистостям США.
Фото: Baltimore Sun/Karl Merton Ferron