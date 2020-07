Протести в Штатах: ще один пам'ятник Колумбу скинули з постаменту

Про це повідомляє видання Baltimore Sun.

Група протестувальників з криками накинула мотузки на статую і скинула її з постаменту, після чого вони викотили її до затоки та на тлі феєрверків у місті на честь Дня незалежності викинули у воду.

Статуя з мармуру була встановлена в 1984 році.

Protesters just took down the Christopher Columbus статуя in Baltimore's Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz