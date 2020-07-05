Протести в Штатах: ще один пам'ятник Колумбу скинули з постаменту

Протестувальники у місті Балтимор в американському штаті Меріленд скинули з постаменту пам'ятник Христофору Колумбу.

Про це повідомляє видання Baltimore Sun.

Група протестувальників з криками накинула мотузки на статую і скинула її з постаменту, після чого вони викотили її до затоки та на тлі феєрверків у місті на честь Дня незалежності викинули у воду.

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Статуя з мармуру була встановлена в 1984 році.

Protesters just took down the Christopher Columbus статуя in Baltimore's Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz — Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Сполучені Штати охопили масові протести, викликані загибеллю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в штаті Міннесота, на півночі США.

Більше як тиждень тому президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає суворі покарання за вандалізм і знищення пам'яток – на тлі масових протестів в Америці, які супроводжуються поваленням пам'ятників історичним особистостям США.

Фото: Baltimore Sun/Karl Merton Ferron