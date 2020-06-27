Трамп підписав указ, щоби припинити нищення пам'ятників у США

Глава Білого дому Дональд Трамп підписав указ, який передбачає суворі покарання за вандалізм та знищення пам'ятників – на тлі масових протестів в Америці, які супроводжуються поваленням монументів історичним постатям США.

Про це він повідомив на офіційні сторінці у Twitter.

"Я мав честь щойно підписати дуже суворий указ на захист американських пам'ятників, меморіалів і статуй, а також щодо протистояння недавньому кримінальному насильству. Тривалі терміни тюремного ув'язнення (передбачені указом – ред.) за це беззаконня проти нашої великої країни!"- повідомив глава Білого дому.

Офіційно текст указу поки що не оприлюднений адміністрацією президента.

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Тим часом, у Сполучених Штатах діє Закон про збереження меморіалів ветеранам, на який напередодні посилався президент Трамп, коли закликав федеральний уряд затримувати всіх причетних до паплюження пам'ятників.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Сполучені Штати охопили масові протести, спричинені загибеллю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в штаті Міннесота, на півночі США.