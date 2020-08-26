США запроваджують санкції проти трьох російських науково-дослідних інститутів
Укрінформ
Міністерство торгівлі США вирішило внести до списку санкцій 3 російські науково-дослідні інститути, що, на думку Вашингтона, пов’язані з програмою розробки і випробування хімічної і біологічної зброї.
Як передає Укрінформ, оновлений список оприлюднило Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США.
Зокрема, під санкції потрапили 33-ій Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноброни рф, 48-й Центральний НДІ Міноборони РФ у Сергієвому Посаді та його філії в Кірові і Єкатеринбурзі, а також державний НДІ органічної хімії і технології.
Окрім російських НДІ санкції запровадять і щодо низки компаній з інших країн: Китаю, Франції, Гонконгу, Індонезії, Малайзії, Оману, Пакистану, Швейцарії і ОАЕ.
Внесення цих організацій до переліку міністерства торгівлі означає, що американська влада вводить обмеження на експорт, реекспорт і передачу товарів згідно з наявними регламентами особам і організаціям, які становлять ризики для національної безпеки і зовнішньополітичних інтересів Сполучених Штатів.