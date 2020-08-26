США запроваджують санкції проти трьох російських науково-дослідних інститутів

Зокрема, під санкції потрапили 33-ій Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноброни рф, 48-й Центральний НДІ Міноборони РФ у Сергієвому Посаді та його філії в Кірові і Єкатеринбурзі, а також державний НДІ органічної хімії і технології.

Окрім російських НДІ санкції запровадять і щодо низки компаній з інших країн: Китаю, Франції, Гонконгу, Індонезії, Малайзії, Оману, Пакистану, Швейцарії і ОАЕ.

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Внесення цих організацій до переліку міністерства торгівлі означає, що американська влада вводить обмеження на експорт, реекспорт і передачу товарів згідно з наявними регламентами особам і організаціям, які становлять ризики для національної безпеки і зовнішньополітичних інтересів Сполучених Штатів.