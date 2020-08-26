В Італії розбився туристичний літак, є загиблі
Укрінформ
Унаслідок аварії невеликого туристичного літака на півдні Італії загинуло двоє людей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
Легкомоторний літак розбився у середу в провінції Косенза, регіон Калабрія, на приватному апельсиновому гаю. На місце прибули рятувальники, проте, вони лише змогли констатувати смерть двох 66-річних пасажирів.
За словами очевидців, літак різко втратив висоту перед катастрофою.
Наразі поліція почала розслідування, аби встановити всі обставини авіатрощі.
Фото: ANSA