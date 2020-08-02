На півночі Німеччини розбився невеликий літак

На півночі ФРН, у містечку Герінгсдорф на острові Узедом у Північному морі, у неділю зазнав аварії маленький літак.

Про це передає Укрінформ із посиланням на німецьке видання Spiegel.

Одномоторна машина Pilatus PC 2 впала з висоти 40 метрів. 57-річний пілот загинув, другий чоловік, який перебував у двомісному літаку, потрапив до лікарні з серйозними травмами.

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Аварія сталася над незабудованою територією, ніхто на землі не постраждав.

Як повідомлялося, 25 липня на північному заході Німеччини легкий спортивний літак моделі TL 96 врізався у житловий будинок, троє людей загинули, серед яких пілот.

Фото з сайту ndr.de