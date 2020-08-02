Дорогою до Австралії розбився літак з 500 кілограмами кокаїну на борту

Невеликий літак упав при спробі злетіти на летовищі у Папуа-Новій Гвінеї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Весь кокаїн було знайдено у п'ятницю за результатами обшуків району падіння літака.

Його загальна вартість - приблизно 80 мільйонів австралійських доларів (57 мільйонів доларів США).

Федеральна поліція Австралії заявила, що ймовірно "жадібність відіграла значну роль у аварії". У відомстві також додали, що "не можна виключати вплив ваги кокаїну на здатність літака злітати".

Поліція заявила в суботу, що викрила злочинний синдикат у Мельбурні та здійснила арешти п’яти чоловіків, які нібито мають відношення до італійської мафії.

Заарештованим - 31, 36, 31, 33 та 61-ого року - висунули звинувачення у низці злочинів. Кожному з них загрожує максимальне покарання у в'язниці, якщо їх визнають винними.

Як повідомляв Укрінформ, на Одещині співробітники СБУ блокували наркотрафік кокаїну з Євросоюзу.