Над Аляскою зіткнулися літаки, серед загиблих - конгресмен

Два літаки зіткнулися в небі над американським штатом Аляска, загинули семеро людей, один з них - член Палати представників Гарі Нопп.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AP.

Зіткнення сталося в п'ятницю, 31 липня, в повітрі біля аеропорту в Солдотні, невеликому селищі на Алясці, півострів Кенай.

На борту першого літака перебували шестеро осіб: пілот, гід і ще четверо людей з Південної Кароліни, зокрема члени однієї родини. У другому був тільки 67-річний конгресмен Нопп.

Шестеро людей загинули на місці авіакатастрофи, один помер у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.

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У зв'язку з катастрофою губернатор Аляски Майк Данліві розпорядився приспустити прапори на будівлях державних установ до понеділка.

Національна рада США з безпеки на транспорті розслідує катастрофу.

Фото: tulsaworld.com