У Мінську арештували голову страйккому ще одного заводу

Голові страйкового комітету Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) Олександру Лавриновичу білоруський суд визначив 10 діб адміністративного арешту.

Як передає Укрінформ, про це TUT.by повідомив адвокат Лавриновича.

«Його (Лавриновича - ред.) обвинувачують за частиною 1 і 2 статті 23.34 (порушення порядку організації або проведення масових заходів) Кодексу про адміністративні правопорушення», - сказав адвокат.

Він додав, що голові страйкому МЗКТ присудили адмінарешт за участь в мітингу 23 серпня і за те, що він на території заводу збирав підписи і проводив незаконні зібрання.

За словами адвоката, зараз Лавринович перебуває в СІЗО в Мінську.

Вчора білоруський суд заарештував на 10 діб члена Координаційної ради опозиції і лідера страйкому Мінського тракторного заводу Сергія Дилевського.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти результатів фальсифікації президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

За даними правозахисників, під час протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.