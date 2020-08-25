Армія Британії може повністю відмовитися від танків – ЗМІ

Військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відмови від танків в армії, віддавши пріоритет протидії загрозам у кіберпросторі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times.

Інформація про дискусії на цю тему з'явилася на тлі повідомлень про різке зростання видатків на модернізацію 227 танків Challenger 2 і 366 бойових машин піхоти Warrior в армії Великої Британії. Challenger 2 є основним бойовим танком британської армії.

Ще торік у міністерстві оборони країни заявили, що кіберпотужності, космічні та інші технології мають отримати більше інвестицій.

«Ми знаємо про необхідність сміливих рішень, щоб належним чином захистити британську систему безпеки і збалансувати оборонні інтереси, аби протистояти новим загрозам, з якими стикаємося», - інформують у військовому відомстві.

Як зазначає видання, ідею утилізувати танки могли висунути високопосадовці Пентагону та НАТО.

Зараз Британія з'ясовує думку партнерів з Альянсу стосовно ідеї відмовитися від важкої бронетехніки. Як очікується, Об’єднане Королівство зосередиться на лідерстві у штурмовій авіації та запропонує своїм союзникам 50 вертольотів Apache, також важкі гелікоптери-заправники і вертольоти-розвідники.