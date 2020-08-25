Білоруську православну церкву вперше очолив білорус

Уперше Білоруську православну церкву очолив митрополит-білорус Веніамін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Наша Ніва.

За словами глави Синодального відділу із взаємовідносин Російської православної церкви з суспільством і ЗМІ Володимира Легойди, Священний синод прийняв прохання патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади патріаршого екзарха всієї Білорусі та висловив йому подяку за труди.

Новим патріаршим екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Мар'їногорський Веніамін зі збереженням за ним тимчасового управління Борисовською єпархією.

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Таким чином, вперше Білоруську православну церкву очолив митрополит-білорус.

Раніше глава Білоруського екзархату Російської православної церкви митрополит Павло вибачився за передчасні привітання чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою на виборах.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів.

Фото: Союз православних журналістів