Член Координаційної ради Латушко прийшов на допит до Слідкому Білорусі

Член Координаційної ради Латушко прийшов на допит до Слідкому Білорусі

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Укрінформ
Член Координаційної ради (КР), ексдиректор Купалівського театру Павло Латушко прийшов на допит у Слідчий комітет (СК) як свідок у кримінальній справі. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TYT.BY

«Я впевнений, що Координаційна рада не виконує жодних дій, які б порушували законодавство РБ, не ставить за мету захоплення влади. Ми ставимо тільки одну мету - щоб почався діалог щодо виходу з політичної кризи, в якій опинилася наша країна. Всі наші пропозиції знаходяться в межах законодавства й Конституції», - сказав Латушко.

Він зазначив, що порушена кримінальна справа морально впливає на членів КР. Цей тиск, на його думку, направлений на те, щоб люди виходили з її складу. Перш за все, тиск здійснюється на президію ради. «Усе зроблено для того, щоб рада як громадянська платформа перестала існувати. Немає іншого виходу, окрім як діалог», - сказав він.

Окрім того, TYT.BY пише, що будівлю Центрального апарату СК ще до приїзду Павла Латушка з двох сторін обгородили: чергують екіпажі ДАІ, автозаки і співробітники в цивільному.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу.

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Раніше до Слідчого комітету на допит у межах цієї кримінальної справи викликали членів КР Максима Знака, Сергія Дилевського і Лілію Власову.

На середу, 26 серпня, в СК на допит викликана Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

Фото: Дмитро Брушко, TUT.BY

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