Комітет Європарламенту проведе надзвичайне засідання щодо Білорусі

Комітет Європарламенту в закордонних справах збереться на термінове засідання з метою обговорення політичної ситуації у Білорусі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сайті законодавчого органу ЄС.

Засідання скликається на вівторок, 25 серпня.

«Члени комітету обговорять дії, які Євросоюз має вжити на підтримку курсу демократії та свобод у Білорусі, а також стосовно переоцінки свого співробітництва з Мінськом, включаючи Східне партнерство», - повідомили у комітеті.

Як повідомлялося, в Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.