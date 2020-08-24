МВС Білорусі заявляє, що в неділю у Мінську протестували близько 20 тисяч осіб

За заявою МВС Білорусі, максимальна кількість учасників недільного мітингу в Мінську становила близько 20 тисяч осіб.

Про це відомство повідомило в своєму Telegram-каналі, передає Укрінформ.

«У Мінську та інших обласних центрах з 12:00 збиралися громадяни для участі в анонсованій раніше протестній акції. Максимальна кількість присутніх зафіксована в столиці - близько 20 тисяч осіб, Бресті та Гродно - не більше трьох тисяч людей», - повідомляє прес-служба МВС.

Варто зауважити, що за повідомленням білоруських ЗМІ, 23 серпня на Марші нової Білорусі в Мінську було набагато більше людей - кілька сотень тисяч.

У МВС Білорусі також повідомили, що за останню добу складено 79 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення закону про масові заходи. Відомство також нагадало, що за несанкціоновані масові заходи передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 серпня, в Мінську проходила масова акція Марш нової Білорусі. Кількість учасників демонстрації в центрі міста, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

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У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що минули 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.BY