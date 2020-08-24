США створюють систему розповсюдження вакцини проти COVID-19 поштою

Влада США планує до 1 листопада створити систему розповсюдження вакцини проти коронавірусу до лікарень по всій країні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

Як зазначається, уже у вересні найбільша у світі приватна поштова служба UPS почне випробувати систему доправлення майбутньої вакцини/

Програма реалізується у межах ініційованої Білим домом "Операції Warp Speed", до якої залучені приватні компанії, а також федеральний Центр із контролю та запобігання захворюванням і низка міністерств.

Завдання операції - пришвидшити вироблення та поширення ліків і вакцини проти коронавірусу. Передбачається, що до січня у США таким чином вироблять і доправлять 300 мільйонів доз вакцини.

За останніми даними порталу Worldometer, у США підтверджено 5 млн 874,1 тис. випадків COVID-19, у тому числі 180,6 тис. летальних, одужали трохи більше 3 млн 167 тис. пацієнтів.