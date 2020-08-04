Трамп може тиснути на вчених, аби отримати вакцину від COVID-19 до виборів – NYT

Президент США у передвиборчих заявах пов'язує розробку вакцини проти коронавірусу з особистими заслугами, тому може тиснути на вчених, аби ті скоротили терміни перевірки та встигли до виборів 3 листопада.

Про це пише видання The New York Times після інтерв'ю з американськими ученими, представниками адміністрації й незалежними експертами, передає Укрінформ.

"В умовах постійного тиску Білого дому, який вимагає гарних новин, а також громадськості, доведеною до відчаю у пошуках "срібної кулі", щоби припинити кризу, дослідники з урядових установ остерігаються політичного втручання в їх роботу впродовж ближчих місяців. Вони борються, щоби уряд зберігав правильний баланс між швидкістю і жорстким регулюванням", - зазначає видання.

При цьому зазначається, що терміни отримання вакцини пов'язуються напряму з прагненням президента Трампа вгамувати поширення коронавірусу перед виборами в листопаді.

У квітні, коли була ініційована програма прискореної розробки вакцини, передбачалося, що препарат буде готовий до листопада. Однак потім терміни були перенесені до кінця року, коли очікується випуск першого мільйона доз. Втім, експертів турбує, що Білий дім тиснутиме на контролюючі органи США, щоби певна кількість вакцини з'явилася до виборів 3 листопада.

Трамп особисто пов'язує винахід препарату зі своїм успіхом і постійно заявляє про те, що процес має значний прогрес, і вакцина буде готова вже скоро.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня в США розпочалося найбільше у світі випробовування вакцини проти COVID-19, участь у якому візьмуть 30 тисяч добровольців.