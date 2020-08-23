У штабі Тихановської заявили про можливість її зустрічі з представником Держдепу США
Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на джерело в штабі Тихановської.
"Дійсно у Світлани планується певна зустріч, але персоналії та порядок мені невідомі", - підтвердила зазначену інформацію соратниця Тихановської Ольга Ковалькова.
Раніше російське дипломатичне джерело повідомило, що заступник держсекретаря США Стівен Біган, після візиту до Вільнюса, відвідає Москву 25-26 серпня, а тоді вирушить до Києва.
За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, у Москві заступник держсекретаря США Біган обговорить спроби зовнішнього втручання у справи Білорусі.
Нагадаємо: незабаром після виборів президента Білорусі лідер білоруської опозиції залишила країну. Зараз вона перебуває у Литві.
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС