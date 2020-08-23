У Китаї нафтовий танкер зіткнувся з баржею, є жертви
Укрінформ
У Китаї недалеко від гирла річки Янцзи в результаті зіткнення нафтового танкера з вантажним судном загинули 8 осіб і ще шестеро зникли безвісти.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Xinhua.
Аварія сталася рано-вранці в четвер на південний схід від гирла річки Янцзи.
Нафтовий танкер, що перевозив близько 3000 тонн бензину, зіткнувся з вантажним судном, завантаженим піском і гравієм. На палубі танкера почалася пожежа, а баржа затонула.
Було врятовано троє людей.
Після гасіння пожежі в суботу співробітники МНС також знайшли вісім тіл загиблих.
Пошуки зниклих безвісти тривають, ведеться розслідування причини зіткнення.