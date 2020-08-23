У Китаї нафтовий танкер зіткнувся з баржею, є жертви

У Китаї недалеко від гирла річки Янцзи в результаті зіткнення нафтового танкера з вантажним судном загинули 8 осіб і ще шестеро зникли безвісти.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Xinhua.

Аварія сталася рано-вранці в четвер на південний схід від гирла річки Янцзи.

Нафтовий танкер, що перевозив близько 3000 тонн бензину, зіткнувся з вантажним судном, завантаженим піском і гравієм. На палубі танкера почалася пожежа, а баржа затонула.

Було врятовано троє людей.

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Після гасіння пожежі в суботу співробітники МНС також знайшли вісім тіл загиблих.

Пошуки зниклих безвісти тривають, ведеться розслідування причини зіткнення.