Трамп хоче залучити поліцію для спостереження за перебігом виборів

Президент США Дональд Трамп хоче використовувати правоохоронні органи як спостерігачів за голосуванням в день виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NBC News.

"Буде все. Будуть шерифи і правоохоронні органи, будуть, сподіваюся, і американські повірені, а також всі генеральні прокурори, але це дуже складно", - відповів він на питання, коли в інтерв'ю президента запитали, чи плануються спостерігачі за голосуванням в день виборів.

Марк Еліас, провідний юрист демократів з питань виборчих прав, заявив, що такий крок Трампа буде оскаржений в суді демократами.

Нагадаємо: Трамп принципово виступає проти голосування поштою, заявляючи, що воно є незахищеним і призведе до підтасовування результатів виборів. Критики ж дорікають адміністрації США в умисному створенні кризи в Поштовій службі США напередодні виборів через реформи служби.

Довгий час робота Поштової служби ускладнена, спостерігаються помітні затримки із доставляннями, тощо.

Фото: Білий дім