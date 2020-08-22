Трамп хоче залучити поліцію для спостереження за перебігом виборів

Трамп хоче залучити поліцію для спостереження за перебігом виборів

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп хоче використовувати правоохоронні органи як спостерігачів за голосуванням в день виборів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NBC News.

"Буде все. Будуть шерифи і правоохоронні органи, будуть, сподіваюся, і американські повірені, а також всі генеральні прокурори, але це дуже складно", - відповів він на питання, коли в інтерв'ю президента запитали, чи плануються спостерігачі за голосуванням в день виборів.

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Марк Еліас, провідний юрист демократів з питань виборчих прав, заявив, що такий крок Трампа буде оскаржений в суді демократами.

Нагадаємо: Трамп принципово виступає проти голосування поштою, заявляючи, що воно є незахищеним і призведе до підтасовування результатів виборів. Критики ж дорікають адміністрації США в умисному створенні кризи в Поштовій службі США напередодні виборів через реформи служби.

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Довгий час робота Поштової служби ускладнена, спостерігаються помітні затримки із доставляннями, тощо.

Фото: Білий дім

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