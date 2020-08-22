Трамп каже, що результати виборів у США стануть відомі не одразу

Президент США Дональд Трамп заявив, що для встановлення результатів виборів президента США можливо знадобиться декілька тижнів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

Американський лідер вкотре розкритикував голосування поштою через пандемію коронавірусу.

"Результати цих виборів будуть невідомі, на мою думку, протягом тижнів, місяців, а, можливо, взагалі ніколи. Можливо знадобляться роки, а можливо вони ніколи не стануть відомими, бо після того, як мине перший тиждень після виборів, вже нічого невідомо", - заявив Трамп.

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Він також наголосив, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі може обійняти посаду президента, у випадку, якщо виникнуть складнощі із встановленням результатів виборів.

Нагадаємо: Трамп принципово виступає проти голосування поштою, заявляючи, що воно є незахищеним і призведе до підтасовування результатів виборів. Натомість критики закидають адміністрації США умисне створення кризи у Поштовій службі США напередодні виборів через реформу служби. Тривалий час робота Поштової служби ускладнена, спостерігаються помітні затримки доставки, тощо.

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За даними опитувань громадської думки, на тепер Трамп поступається Джо Байдену за популярністю серед виборців.

Фото: Білий дім