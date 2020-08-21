Байден офіційно погодився балотуватися в президенти від демократів

Байден офіційно погодився балотуватися в президенти від демократів

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Укрінформ
Колишній віце-президент США Джо Байден офіційно погодився стати єдиним кандидатом від Демократичної партії на виборах президента.

Про це він написав у Twitter

"Я з великою честю і смиренням погоджуюся балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів Америки", - написав Байден.

Відповідне рішення Байден оголосив на зїзді Демократичної партії, що цьогоріч проходить онлайн.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року.

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Основними конкурентами на виборах вважаються демократ Джо Байден і чинний президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

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