Байден офіційно погодився балотуватися в президенти від демократів
Про це він написав у Twitter
"Я з великою честю і смиренням погоджуюся балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів Америки", - написав Байден.
It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020
Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020
They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M
Відповідне рішення Байден оголосив на зїзді Демократичної партії, що цьогоріч проходить онлайн.
Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року.
Основними конкурентами на виборах вважаються демократ Джо Байден і чинний президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.