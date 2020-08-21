Байден офіційно погодився балотуватися в президенти від демократів

Про це він написав у Twitter

"Я з великою честю і смиренням погоджуюся балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів Америки", - написав Байден.

It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America. — Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020

Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy.



They are all on the ballot. pic.twitter.com/eRVvX6eD2M — Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020

Відповідне рішення Байден оголосив на зїзді Демократичної партії, що цьогоріч проходить онлайн.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року.

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Основними конкурентами на виборах вважаються демократ Джо Байден і чинний президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.