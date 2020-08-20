Експерт сказав, коли можуть змінитися відносини США з Німеччиною та Східною Європою

Відносини США з Німеччиною і Східною Європою зміняться після виборів у Сполучених Штатах в листопаді.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив старший експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд у програмі «Насправді: Світ» на телеканалі «ДІМ».

За його словами, наразі відносинам США з Європою заважають погані відносини між канцлером ФРН Ангелою Меркель та американським президентом Дональдом Трампом, а також торговельні конфлікти між країнами.

"Тут є великий такий персональний елемент — Трамп добре знає, що він непопулярний у Німеччині. У нього не склалися стосунки з Ангелою Меркель, і є також торговельні конфлікти між Німеччиною і Європейським Союзом, і США. І це такого роду рішення Вашингтона, для того, щоб покарати Німеччину і також відповісти на запит Польщі, яка хоче мати американський військовий контингент. Це пов'язано з тим, що загалом такі країни, як Польща, більш доброзичливо ставляться до нового, тобто до сьогоднішнього американського керівництва", - прокоментував ситуацію у відносинах між країнами експерт.

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Він також переконаний, що швидше за все, "все це зміниться в листопаді, коли пройдуть вибори в США і, найімовірніше, буде новий президент".

"І за нового президента, я думаю, як відносини США з Німеччиною, так і відносини зі Східною Європою, зміняться", - вважає Умланд.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має стати до виконання обов'язків в січні 2021 року. Основними конкурентами на них вважаються демократ Джозеф Байден і Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

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За даними соціологічного опитування служби SSRS, проведеного на замовлення телеканалу CNN, за Трампа готові віддати свої голоси 46% опитаних, за Байдена - 50% респондентів.