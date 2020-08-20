Демократи обрали кандидата на посаду віцепрезидента США

Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидатом у віцепрезиденти.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Гарріс стала першою в історії жінкою афроамериканського та азійськоамериканського походження, що є кандидатом у віцепрезиденти чи президенти від однієї із ключових партій США.

Вона разом з Джо Байденом протистоятиме на виборах чинному главі Білого дому Дональду Трампу та Майку Пенсу.

«Ми маємо обрати президента,.. який об'єднає всіх нас - темношкірих, білих, латиноамериканців, азіатів, корінне населення - для досягнення майбутнього, якого ми всі прагнемо. Ми маємо обрати Джо Байдена», - заявила Гарріс під час виступу у рідному штаті Байдена Делавері.

Політик також наголосила, що «проти расизму немає вакцини», і закликала об'єднатися в боротьбі з цим злом.

Тим часом колишній президент США Барак Обама виступив з різкою критикою на адресу свого наступника, заявивши, що Трамп використовував владу лише для того, щоб "допомогти собі та своїм друзям". Він назвав керівництво Трампа загрозою демократії.

Байдена і Гарріс підтримала колишня перша леді та ексдержсекретар США Гілларі Клінтон. Вона заявила, що постійно чує від виборців, як вони шкодують, що підтримали Трампа або взагалі не голосували на виборах 2016 року.

Очікується, що Байден виступить з вітальною промовою у четвер увечері в конференц-залі біля свого будинку в штаті Делавер.

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Наступного тижня у США відбудеться з'їзд Республіканської партії, ймовірно у віртуальному форматі, на якому офіційно висунуть кандидатуру Трампа.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має стати до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами на них вважаються демократ Джозеф Байден і Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

За даними соціологічного опитування служби SSRS, проведеного на замовлення телеканалу CNN, за Трампа готові віддати свої голоси 46% опитаних, за Байдена - 50% респондентів.

Фото: АР