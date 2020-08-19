Демократи офіційно висунули Байдена суперником Трампа
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP.
Як зазначається, голосування делегатів відбувалося у віртуальному форматі через пандемію коронавірусу.
Байден зустрів свій новий статус поряд зі своєю дружиною та онуками в шкільній бібліотеці штату Делавер.
Інші довгоочікувані моменти з'їзду демократів відбудуться в наступні два вечори. Зокрема, планується, що Камала Харріс офіційно прийме пропозицію обійняти посаду віцепрезидента після виборів. Колишній президент Барак Обама також виступить з промовою.
Байден виступить з вітальною промовою в четвер увечері в майже порожньому конференц-залі біля свого будинку в штаті Делавер.
Наступного тижня відбудеться з'їзд Республіканської партії, ймовірно у віртуальному форматі, де кандидатуру офіційно висунуть кандидатуру Трампа.
Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джозеф Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.
За даними соціологічного опитування служби SSRS на замовлення телеканалу CNN, за Трампа готові віддати свої голоси 46% опитаних, за Байдена - 50% респондентів.
Фото: АА