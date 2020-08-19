Демократи офіційно висунули Байдена суперником Трампа

Демократична партія США офіційно висунула своїм кандидатом на президентських виборах колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP.

Як зазначається, голосування делегатів відбувалося у віртуальному форматі через пандемію коронавірусу.

Байден зустрів свій новий статус поряд зі своєю дружиною та онуками в шкільній бібліотеці штату Делавер.

Інші довгоочікувані моменти з'їзду демократів відбудуться в наступні два вечори. Зокрема, планується, що Камала Харріс офіційно прийме пропозицію обійняти посаду віцепрезидента після виборів. Колишній президент Барак Обама також виступить з промовою.

Байден виступить з вітальною промовою в четвер увечері в майже порожньому конференц-залі біля свого будинку в штаті Делавер.

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Наступного тижня відбудеться з'їзд Республіканської партії, ймовірно у віртуальному форматі, де кандидатуру офіційно висунуть кандидатуру Трампа.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джозеф Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

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За даними соціологічного опитування служби SSRS на замовлення телеканалу CNN, за Трампа готові віддати свої голоси 46% опитаних, за Байдена - 50% респондентів.

Фото: АА