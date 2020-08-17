Трамп скоротив відставання від Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп за останні кілька місяців скоротив відставання за популярністю від свого головного суперника - демократа Джозефа Байдена на майбутніх президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані соціологічного опитування служби SSRS на замовлення телеканалу CNN.

Згідно з даними соцопитування, за Байдена та його кандидата на посаду віцепрезидента США Камалу Гарріс готові проголосувати 50% респондентів. Водночас за Трампа і чинного віцепрезидента Майкла Пенса готові віддати свої голоси 46% опитаних.

На початку червня Байден випереджав Трампа з результатом 55% проти 41%.

Більшість опитаних - 53% - розповіли, що відносяться до майбутніх президентських виборів "з величезним ентузіазмом".

Зазначається, що у 15 американських штатах, які мають найбільше значення для результату виборів, рейтинг Байдена в середньому становить 49%, Трампа – 48%.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джозеф Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.