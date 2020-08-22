Кількість випадків COVID-19 в Індії перевищила 3 мільйони

В Індії кількість зареєстрованих випадків коронавірусу досягла 3 001 379.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, з початку пандемії в країні зафіксовано 56 194 смерті і 2 243 427 випадків одужання.

Тільки за сьогодні в Індії зареєстрували 28 011 нових випадків і 266 смертей.

Як відомо, країна посідає третє місце в антирейтингу за кількістю випадків захворювань коронавірусом, на першому і другому місці залишаються США і Бразилія.

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Станом на 22 серпня в світі зафіксовано 23 186 717 випадків коронавірусу, з них 804 343 летальних і 15 761 677 випадків одужання.