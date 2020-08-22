Кількість випадків COVID-19 в Індії перевищила 3 мільйони
Укрінформ
В Індії кількість зареєстрованих випадків коронавірусу досягла 3 001 379.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, з початку пандемії в країні зафіксовано 56 194 смерті і 2 243 427 випадків одужання.
Тільки за сьогодні в Індії зареєстрували 28 011 нових випадків і 266 смертей.
Як відомо, країна посідає третє місце в антирейтингу за кількістю випадків захворювань коронавірусом, на першому і другому місці залишаються США і Бразилія.
Станом на 22 серпня в світі зафіксовано 23 186 717 випадків коронавірусу, з них 804 343 летальних і 15 761 677 випадків одужання.