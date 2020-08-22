У світі зафіксували понад 23 мільйони випадків COVID-19

Станом на ранок 22 серпня у світі зафіксовано 23 121 366 випадків коронавірусу, з них 803 223 летальні та 15 715 757 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу у світі зареєстрували 12 950 нових випадків коронавірусу, найбільша кількість припадає на Мексику (5 928), Індію (2 333) і Болівію (1 370). Також більш як 500 нових випадків зареєстрували в Бельгії, Пакистані та Гондурасі.

З 623 нових загиблих від коронавірусної інфекції 504 особи померли в Мексиці й 61 у Болівії.

У США на сьогодні зафіксовано 5 796 727 випадків, з них 179 200 летальних, 3 127 418 осіб одужали. У Бразилії та Індії - 3 536 488 і 2 975 701 випадок коронавірусу відповідно.