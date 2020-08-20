МЗС Білорусі: Країні потрібні зміни, але не через революції

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні міністра закордонних справ Володимира Макея до співробітників системи дипломатичної служби.

"Зміни потрібні, цього ніхто не заперечує. Але ж не ціною громадянського протистояння або революцій. У цьому разі жертв і негативних наслідків буде набагато більше. Ми вже відкинуті на багато років назад у нашому розвитку через події останніх днів", - вважає Макей.

Він додав, що зміни в країні мають проходити еволюційним шляхом.

«Хай і повільний, але еволюційний процес у кінцевому результі завжди виявляється ефективнішим. Ми гідні кращого, де кожен один для одного людина, земляк, партнер і цілий світ, а не "червоний" або "білий"», - додав міністр.

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Макей також вважає, що зараз Білорусь проходить болісний етап становлення незалежної держави і дозрівання громадянського суспільства.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ять загиблих у ході протестів.

15 серпня штаб Тихановської почав формування Координаційної ради. Вона має обговорювати і розробляти безпечні і стабільні механізми забезпечення передачі влади. До неї ввійшли близько ста осіб.

Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.